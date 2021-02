Vaccino Covid agli ultraottantenni, ecco come fare per disdire o spostare un appuntamento già fissato Numeri utili

PORDENONE E UDINE - Vaccini agli ultraottantenni, le prenotazioni degli anziani volano e superano quota 51mila, ma ci sono diverse persone che nelle ultime persone si stanno chiedendo come fare per spostare o annullare, per gravi motivi, un appuntamento per la vaccinazione già fissato in precedenza. In questo caso le indicazioni sono identiche per le Aziende sanitarie di Udine e Pordenone. Ecco come fare e i contatti da chiamare per spostare o annullare il proprio appuntamento.

I DETTAGLI

Ci sono tre possibilità a disposizione degli anziani. Si parte dalle farmacie. Recandosi in un punto vendita convenzionato, è possibile chiedere al farmacista di fiducia di accedere al portale informatico e di spostare o annullare l'appuntamento fissato. A quel punto il professionista entrerà nel servizio a distanza, ma l'operazione può essere compiuta al massimo tre giorni prima dell'appuntamento. La seconda strada è quella del Cup, a cui si può accedere tramite gli sportelli ospedalieri. Valgono in questo caso le stesse regole delle farmacie. Infine è possibile spostare o annullare un appuntamento anche contattando il numero 0434.223522, lo stesso che si utilizza per fissare una prenotazione.

