Una foto del figlio, con il cerotto post-vaccino (terza dose) e un commento da padre orgoglioso. Poi una considerazione. Dura, ma sincera: «Il mio auspicio è che quanto prima proibiscano ai bambini non vaccinati (o quanto meno che non abbiano neanche prenotato il vaccino) di frequentare ogni grado della scuola pubblica». È bastato questo, al neurologo dell'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone Andrea Gelli, per finire nel tritacarne della propaganda no-vax. I soliti insulti, una fantasiosa richiesta al primario di «prendere provvedimenti», ma il fatto balzato immediatamente all'occhio è stato rappresentato dall'idea dei gestori del gruppo Pordenone per la verità di riportare (pur parzialmente oscurata) anche l'immagine del figlio del medico in servizio all'ospedale di Pordenone. Il post originario era comparso sul profilo Facebook privato di Gelli, visibile quindi solo agli amici. E per iniziativa dei no-vax è diventato pubblico.



È stata proprio l'immagine del figlio sbattuta in una pagina di negazionisti a far andare il neurologo su tutte le furie. «Sono mesi che i no-vax mi prendono di mira. Sono stato anche candidato (con la Lega Salvini) alle comunali di Pordenone e in quel periodo gli attacchi si erano moltiplicati. Da buon toscano (pisano, ndr) avevo deciso di prenderla sul ridere, di non arrabbiarmi. Ma ora hanno usato anche la foto di mio figlio durante la vaccinazione. È decisamente troppo, penserò come agire. Tempo fa - ha proseguito sempre Gelli - mi ero rivolto a un avvocato, ma non se ne era fatto più nulla. Avevo deciso di lasciar stare e di farmi scorrere addosso gli attacchi». Gelli racconta poi tutta una serie di invettive lanciategli contro dal movimento no-vax, locale e non. «Mi hanno tempestato di richieste finalizzate ad ottenere, ad esempio, l'esenzione dal vaccino per motivi di salute. Al mio logico rifiuto, dal momento che si trattava di richieste totalmente infondate, mi hanno risposto sempre allo stesso modo. Io sarei stato pagato da chissà quale potere forte per comportarmi così». Gli attacchi dei no-vax stavolta si sono diretti in particolare contro la frase, scritta dal neurologo sulla sua pagina Facebook, riferita all'obbligo vaccinale per frequentare ogni grado di scuola pubblica. E Andrea Gelli non ha assolutamente ritrattato la sua affermazione. Anzi, ha scelto di argomentare la sua tesi rinforzandola con alcuni cenni storici.



«Il vaccino obbligatorio nel mondo della scuola esiste già - ha spiegato -. Si tratta dell'esavalente, che protegge i bambini da molte malattie. Poi uno può scegliere di non mandare proprio figlio a scuola, ma non mi pare una grande idea. Il problema è che tra i no-vax è alto il livello di analfabetismo funzionale. Parlano di libertà confondendola con il libero arbitrio; parlano di segregazione non avendo nemmeno studiato su un libro di storia. Per fortuna fisicamente non li ho mai visti».