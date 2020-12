Coronavirus, la corsa al vaccino diventa frenetica. Fedriga: «Pronti anche a fine anno»

TRIESTE - "L'ipotesi del piano vaccinale presentato dal governo nella riunione odierna, con una previsione di inizio nei primi giorni di gennaio che potrebbe essere anticipata a fine anno, vede già pronte le nostre strutture regionali e ci auguriamo un'alta adesione". Lo ha comunicato il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, a margine della videoconferenza operativa sul piano vaccinale con i ministri per gli Affari regionali e le autonomie Francesco Boccia e della Salute, Roberto Speranza, con il commissario straordinario Domenico Arcuri e i membri della conferenza delle Regioni alla quale ha partecipato anche il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi. "Ci siamo già dotati di frigoriferi per la conservazione delle dosi vaccinali - ha ribadito Fedriga - e identificato i siti dove effettuare le vaccinazioni; auspichiamo un'ampia partecipazione al vaccino la cui somministrazione partirà dagli operatori sanitari, sociosanitari e dagli ospiti delle strutture residenziali per anziani. Dal canto suo Riccardi ha sottolineato come "la macchina è partita e attendiamo le disposizioni in termini di tempi e numeri di dosi vaccinali disponibili da parte del Governo; i nostri 5 siti sono disponibili e l'anagrafe della volontarietà sta partendo".

