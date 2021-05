PORDENONE - Non è caduto nel vuoto l’appello dei sindaci delle aree montane rispetto alle difficoltà incontrate dai residenti per la mancanza di un polo vaccinale nelle valli. Il vertice dell’Azienda sanitaria del Friuli occidentale sottolinea come, già nei mesi scorsi, si sia provveduto a vaccinare gli anziani over ottanta e come in questi giorni si sia anche provveduto a potenziare l’hub di Maniago (nell’area “Ai Favri”) anche in funzione...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati