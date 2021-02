Vaccini agli ultraottantenni, si parte. Emma la prima "fortunata": «Adesso non avrò più paura»

SAN VITO - Sono partite stamattina (lunedì 15 febbraio) le vaccinazioni dedicate agli ultraottantenni in provincia di Pordenone. Previste 120 dosi in un giorno. La prima anziana vaccinata è stata Emma Volpatti, 80enne di Valvasone. Ha ricevuto l'iniezione alle 10 in punto, quando è scattata la fase due della campagna vaccinale in Friuli Venezia Giulia. «Ho dei parenti che fanno gli scienziati a Parigi - ha spiegato -: sono stati loro a spingermi a fare il vaccino. Dobbiamo fidarci e non avere più paura». I turni continueranno senza sosta, fino a mettere in sicurezza le persone più fragili.

