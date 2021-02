Covid, primi vaccini in Questura di Pordenone, il questore Odorisio: «Sono commosso, vediamo la luce»

PORDENONE - I vaccini di AstraZeneca sbarcano in Questura a Pordenone. Da stamattina, mercoledì 17 febbraio, il via alla campagna dedicata agli agenti al di sotto dei 55 anni. I primi vaccinati sono i componenti della Squadra Volante del capoluogo del Friuli Occidentale. L'adesione, comunicata dal questore Marco Odorisio, arriva a toccare l'81 per cento. La Polizia di Stato ha messo a disposizione il proprio ufficio sanitario anche per le vaccinazioni dei vigili del fuoco e di altre forze dell'ordine. «Sono commosso - ha spiegato Odorisio -, ora vediamo la luce in fondo al tunnel».

