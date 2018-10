Vaccini, bufera sull'assessore per le dichiarazioni a favore dei no-vax

di Lorenzo Padovan

AVIANO - È bufera sull'assessore avianese Michele Ghiaglianovich - in predicato di diventare vicesindaco - all'indomani del suo intervento sulla questione dei vaccini, in cui ha difeso la liberà dei genitori di non vaccinare i propri figli. Una vicenda che coinvolge appieno l'intera maggioranza di centrodestra. All'evento informativo organizzato dal Pd e da altri gruppi civici, hanno infatti preso parte (da liberi cittadini) anche il sindaco Ilario De Marco e molti esponenti della giunta municipale, tra cui quelli di Fratelli d'Italia che sull'obbligo vaccinale si sono sempre espressi a favore. Sarà quindi piuttosto imbarazzante, per la coalizione, gestire l'ordine del giorno che il Pd ha presentato nelle scorse settimane e che sarà posto in discussione in Consiglio comunale domani sera.



