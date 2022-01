Nell'ultima settimana la variante Omicron in regione ha portato a un raddoppio dei contagi, ma crescono anche le cancellazioni negli hub vaccinali tanto da fare scattare la corsa di chi vuole anticipare la terza dose. Dai 5.094 casi della settimana precedente i contagi hanno superato i diecimila negli ultimi sette giorni. La discesa dei casi nelle ultime 24 ore, 1.188 rispetto ai circa 2.300 dei giorni precedenti, è da attribuire alla giornata festiva di Capodanno. Per la settimana che si apre è atteso un ulteriore incremento. Intanto la campagna vaccinale registra un numero elevato di cancellazioni da parte di chi aveva prenotato. In molti sono costretti a disdire perché positivi. Altri forse preferiscono attendere Pfizer (utilizzato per le prime due dosi) anziché Moderna. Fatto sta che negli ultimi giorni nell'hub vaccinale di Vallenoncello a Pordenone, dal tardo pomeriggio si aprono opportunità per chi è disponibile (recandosi sul posto) ad anticipare la terza dose già prenotata al fine di non coprire i buchi e per fare in modo che non avanzino dosi. E quasi per paradosso, nelle stesse ore pomeridiane, alla Cittadella della Salute la coda di chi attende la vaccinazione si allunga anche a oltre un'ora di attesa.

I DATI DI IERI

Intanto ieri in Friuli Venezia Giulia 1188 nuovi contagi. Su 4.282 tamponi molecolari sono stati rilevati 1.143 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 26,69%. Sono inoltre 1.057 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 45 casi (4,24%). Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. Nella giornata di ieri si sono registrati i decessi di 3 persone: un uomo di 88 anni di Trieste (deceduto in ospedale), un uomo di 68 anni di Trieste (deceduto in ospedale) e un uomo di 67 di Roveredo (deceduto in ospedale). Le persone ricoverate in terapia intensiva rimangono 28 e i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 298, con un incremento di una ventina di ricoverati. I decessi complessivamente sono stati 4.228, con la seguente suddivisione territoriale: 1.018 a Trieste, 2.080 a Udine, 784 a Pordenone e 346 a Gorizia. I totalmente guariti sono 140.268, i clinicamente guariti 343, mentre le persone in isolamento sono 14.440. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 159.605 persone con la seguente suddivisione territoriale: 38.550 a Trieste, 66.463 a Udine, 33.045 a Pordenone, 19.238 a Gorizia e 2.309 da fuori regione. Il totale dei positivi è stato ridotto di due unità.

TRA GLI OPERATORI

Per quanto riguarda il Sistema sanitario regionale, sono state rilevate le seguenti positività: nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina 1 assistente sociale, 1 infermiere, 2 medici, 1 operatore socio sanitario 1 tecnico; nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale 1 medico, 3 infermieri e 1 operatore socio sanitario; nell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale 1 medico. Infine, relativamente alle residenze per anziani del Friuli Venezia Giulia, si registrano 12 contagi tra gli operatori (Pradamano, Tolmezzo, Ronchi dei Legionari, Ampezzo, Martignacco, Aiello e Trieste) e cinque casi tra gli ospiti (Trieste, Latisana, Tolmezzo, Gorizia, San Canzian d'Isonzo).