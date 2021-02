PORDENONE E UDINE - In Friuli Venezia Giulia lunedì non partiranno le prenotazioni per la vaccinazione di insegnanti, forze dell’ordine e carcerati. Le agende slitteranno, dal momento che l’indicazione data dal governo nella videoconferenza di mercoledì sera non è stata supportata da una documentazione scritta o da un piano preciso per estendere ulteriormente la campagna anche alle categorie interessate. Sempre lunedì, invece, le autorità regionali comunicheranno in una conferenza stampa la partenza dell’operazione che riguarderà i 108mila ultraottantenni del Friuli Venezia Giulia.

I DETTAGLI

«Dalla prossima settimana - avevano annunciato in conferenza i ministri Boccia e Speranza - si parte anche con insegnanti, forze dell’ordine e carcerati». In realtà in Fvg non sarà così. Non subito perlomeno. Il vaccino da utilizzare per queste categorie sarà quello di AstraZeneca, la cui prima consegna in regione è prevista proprio per lunedì. Ma non basta avere il vaccino. Mancano infatti i dettagli del piano: dove si svolgerà la vaccinazione di insegnanti e forze dell’ordine? Entreranno in campo i medici di base? Risposta che può essere affermativa per quanto riguarda la seconda domanda (c’è già anche una bozza di accordo economico), ma manca ancora un progetto chiaro per poter rispondere anche alla prima. Da lunedì, quindi, ci si concentrerà sulla campagna destinata agli over 80, che saranno vaccinati con i sieri di Pfizer e Moderna.

ORGANIZZAZIONE

Per la prima volta la campagna si sposterà dagli ospedali (e dalle case di riposo) al territorio. Da Pordenone (sede di Torre), sino a Spilimbergo (via Raffaello) e Maniago (via Unità d’Italia), passando da Azzano (viale XXV Aprile), San Vito (piazzale Linteris) e Sacile (via Ettoreo). Sarà una campagna itinerante che utilizzerà i poli esistenti per vaccinare gli anziani. Chi invece non può muoversi sarà raggiunto a domicilio, come avviene oggi nelle case di riposo. A muoversi tra i vari poli vaccinali non saranno solo i medici e gli infermieri attuali. I primi cinque membri del personale inviato dalla gestione commissariale hanno sostenuto le visite mediche in Friuli Occidentale e sono arruolati. Saranno una cinquantina - per ora - in tutta la regione.

TABELLA DI MARCIA

In Fvg a febbraio arriveranno 86mila dosi di vaccino. Contando le due inoculazioni, basteranno per 43mila persone, mentre gli anziani over 80 sono 108mila. «Questa settimana dovrebbero arrivare circa 14mila dosi di vaccino Pfizer e 1.300 di Moderna - ha illustrato Fedriga -. La settimana prossima dovremmo ricevere 10.530 dosi Pfizer e 2.700 Moderna, e quella successiva 11.700 dosi di Pfizer e una consegna di vaccini di AstraZenaca, mentre l’ultima settimana del mese è prevista la consegna di 12.870 dosi di Pfizer e 9.900 di Moderna».

SODDISFAZIONE

Come annunciato ieri, è passata tra Stato e Regioni la linea varata dal presidente Fedriga e dall’omologo Toti (Liguria): ai singoli territori, per quanto riguarda gli ultraottantenni, le dosi arriveranno in base alla popolazione reale e non in forma standard. Un dato importante per il Fvg, che ha una popolazione anziana con 108mila ultraottantenni. Al momento, però, non è stato ancora comunicato il ricalcolo delle consegne che riguarderanno soprattutto il vaccino della Pfizer. La Regione si attende una quota maggiore proprio in ragione della composizione della propria popolazione.

