Si ustiona accendendo la stufa: grave, trasportata nella notte a Cesena

di Paola Treppo

BRUGNERA (Pordenone) - Resta gravementementre cerca di alimentare il fuoco delladi casa. È successo ieri mattina ae a essere soccorsa è stata una donna di 77 anni, stabilizzata sulla equipe sanitaria e trasportata con l'elicottero all'ospedale Santa Maria della Misericordia diinNella tarda serata di ieri i medici hanno disposto il suoal centro grandi ustionatidi, in Emilia Romagna. L'elicottero è decollato dalla elibase Hems di Campoformido (Udine) intorno alle 20 di ieri sera, sabato 24 marzo, con a bordo l'anziana donna per fare poi rientro in Friuli dopo aver fatto rifornimento a Rimini alle 22.