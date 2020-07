Sbanda in A28 e si infila con l'autocarro in un fosso profondo

AZZANO DECIMO - L'autista di un furgone, un 47enne di San Vito al Tagliamento, è stato soccorso sullo svincolo di uscita dell'A28 ad Azzano Decimo verso le 15.30 di oggi, giovedì 16 luglio. L'uomo era alla guida di un autocarro Daily, viaggiava in direzione Portogruaro. All'uscita della rampa, in un tratto rettilineo, ha perso il controllo della guida ed è uscito di strada finendo la corsa nel profondo fosso che costeggia la carreggiata.



L'autista è rimasto bloccato, sono stati i Vigili del Fuoco di Pordenone, tagliando la carrozzeria con le cesoie idrauliche, a estrarre il ferito dalla cabina. L'uomo è stato poi stabilizzato sulla barella e portato in ambulanza all'ospedale di Pordenone. Non aveva riportato gravi lesioni.



Sul posto sono intervenuti anche l'elisoccorso regionale, la Polizia Stradale di Pordenone e il personale Autovie Venete. Ultimo aggiornamento: 19:48