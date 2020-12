Non si presenta al lavoro, uomo scomparso a Castelnuovo del Friuli

CASTELNUOVO DEL FRUILI - Sono iniziate questa mattina le ricerche di un uomo di 43 anni, di nazionalità romena, domiciliato in questo periodo a Castelnuovo del Friuli (Pordenone). L'uomo si trova in Italia dal 6 dicembre come lavoratore stagionale. È stato visto l'ultima volta venerdì 11 dicembre, al mattino presto, dai compagni e connazionali, al di fuori del domicilio condiviso, ma poco dopo, al momento della partenza del mezzo che li avrebbe dovuti portare al lavoro, non si è presentato.

All'inizio si è pensato a un improvviso malore, ma al rientro dal lavoro e nei giorni successivi l'uomo non è più stato visto e ieri sera i compagni hanno sporto denuncia di scomparsa ai Carabinieri della stazione di Paludea. I tecnici della stazione di Maniago del Soccorso Alpino sono stati coinvolti nelle operazioni di ricerca assieme ai Vigili del fuoco e alla Protezione Civile comunale. Si stanno setacciando tutte le zone attigue all'abitazione e i sentieri che portano sulle colline e montagne soprastanti. Non è tuttavia escluso che l'uomo si sia allontanato dalla Val Cosa a piedi o con qualche mezzo pubblico.

Ultimo aggiornamento: 13:49

