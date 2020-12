AVIANO (PORDENONE) - È stato trovato privo di vita ieri mattina, dai familiari, in camera da letto, della casa dove abitava ad Aviano: è morto così Alfio Musumeci Giuffrida, 64 anni, ex sottufficiale dell'Esercito in pensione. A stroncarlo, secondo le prime ipotesi, un arresto cardiocircolatorio (Infarto). Da quanto ricostruito il 64enne stava male già da giorni. L'altro ieri aveva avuto un episodio di mancanza di respiro ma non aveva voluto che lo accompagnassero in Pronto soccorso nonostante il medico avesse fatto presente che avrebbe potuto essere stato contagiato. Per accertare le cause del decesso sono stati fatti intervenire i Carabinieri Aviano. Escluse responsabilità di terzi, si vuole chiarire se la tragedia possa essere legata al Covid. »Il 64enne aveva infatti lamentato malesseri diffusi e uno stato febbrile leggero, che sembra fosse scomparso. Era in attesa di sottoporsi al tampone.



VOLTO NOTO

Il pensionato era molto noto e conosciuto ad Aviano: grande appassionato di motociclette, ha prestato servizio nell'Esercito italiano, prima alla caserma Zappalà e in seguito al Comando Brigata Ariete di Pordenone. Amico di tutti, non disdegnava mai di collaborare con la propria comunità. «Era una persona perbene - lo ricorda l'assessore Danilo Signore, che è stato suo collega e amico personale -: un uomo dai grandi valori umani e professionali. Siamo vicini al figlio Marco e siamo affranti per questa morte così prematura. Non conosco i dettagli relativi al presunto contagio di cui si parla: l'unica cosa che conta è che Alfio non c'è più e ci mancherà».



STORIA DI DOLORE

Musumeci Giuffrida era stato colpito da un gravissimo lutto, anni fa, quando aveva perso il figlio primogenito Davide. Per fissare la data delle esequie sarà necessario attende il nullaosta dell'autorità giudiziaria, che dovrà fare chiarezza in relazione a quanto accaduto nei giorni e nelle ore immediatamente precedenti al peggioramento improvviso delle condizioni del 64enne fino al decesso, avvenuto in casa, improvvisamente senza dargli il tempo di chiedere aiuto.



SOS IN RSA

A proposito di emergenza sanitaria, il gruppo del Pd nei giorni scorsi ha richiesto la convocazione della Conferenza dei capigruppo «Per informare i gruppi consiliari sulla situazione determinatasi presso la Casa di Soggiorno per anziani, negli ultimi giorni, a causa della diffusione nella struttura della epidemia di Coronavirus, che ha interessato un numero importante di ospiti, anche con esiti purtroppo tragici, e alcuni operatori. Dalle notizie apparse sulla stampa e sui social - affermano i Dem - si evidenza una situazione critica che desta molta preoccupazione soprattutto per gli ospiti della Casa di Soggiorno e alle rispettive famiglie, ma anche a tutta la comunità di Aviano. Riteniamo quindi di estrema importanza che i gruppi consiliari siano informati in modo dettagliato dell'evolversi della situazione e delle misure messe in atto per contrastarla».

Lorenzo Padovan

