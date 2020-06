Si barrica in casa e lancia oggetti contro i carabinieri: bloccato dopo ore di trattative

SAN VITO AL TAGLIAMENTO - Notte agitata per le forze dell'ordine a San Vito al Tagliamento, mobilitate per un 47enne che si era barricato in casa, lanciando oggetti e proferendo minacce. L'allarme è stato dato dai vicini: l'uomo,seguito da tempo dai Servizi sociali, urlava su un sottofondo di musica a tutto volume, lanciando anche materassi dalla finestra. All'arrivo dei carabinieri ha gettato la mascherina per l’ossigeno che usava a causa di una patologia polmonare di cui soffre e un posacenere senza però colpirli. I militari dell’Arma hanno allora chiamato un negoziatore per gestire la situazione. Nel frattempo hanno chiuso il gas dell’alloggio, per precauzione.

Le trattative sono durate sei ore e sono terminate in mattinata, domenica 7 giugno, quando l’uomo, a torso nudo, si è affacciato a una finestra e i carabinieri hanno fatto irruzione. Dopo una breve colluttazione il 47enne è stato bloccato e portato in ambulanza all'ospedale. È stato denunciato per minacce, resistenza e danno aggravato su un'auto dei carabinieri colpita dal posacenere. © RIPRODUZIONE RISERVATA