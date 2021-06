UDINE - Cancro al colon, l’Università di Udine in prima linea nello studio di organoidi tumorali per una medicina sempre più personalizzata e anti cancro di precisione. A confermarlo è l’innovativo lavoro di ricerca del Dipartimento di Area Medica, pubblicato di recente su una prestigiosa rivista internazionale. Sviluppato in sinergia con l’Azienda sanitaria universitaria e finanziato dalla Regione e Fondazione Friuli, l’imponente lavoro è...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati