PORDENONE - La nuova sede dell'università si deve fare al Bronx. Quello sarebbe, infatti, il luogo più idoneo per portare in centro almeno un centinaio di studenti in prima battuta, poi se le cose vanno come devono andare si potrebbe pure ampliarla. È questa l'idea di Paolo Candotti, il presidente del Consorzio Universitario di Pordenone che da quando si è insediato poco più di un mese fa ha già incontrato i rettori degli atenei di Udine e Pordenone. «Questa è la mia idea per una serie di motivi - ha tenuto a specificare il presidente Candotti visto che nei giorni scorsi il sindaco Alessandro Ciriani ha aperto il fronte sulla sede in centro città degli studi superiori - Ovviamente parlerò con il sindaco nei prossimi giorni per capire se l'amministrazione comunale ha altre idee e cercheremo di ragionare su quale può essere la migliore per garantire lo sviluppo dei corsi universitari. Per quanto mi riguarda penso che il Bronx possa essere una delle soluzioni migliori a fronte anche del fatto che alcuni degli uffici che sono situati in quel sito se ne andranno».



I VANTAGGI

Il sito del Bronx è senza dubbio centrale perché a due passi da Corso Vittorio Emanuele e da tutti i servizi della città. Ma c'è di più. La collocazione consentirebbe agli studenti di avere molto vicino la stazione ferroviaria e le fermate più importanti dei bus. Oltre a questo bar, ristoranti e altri servizi fondamentali per gli studenti sono tutti intorno e l'area del Bronx è già stata cablata e la fibra può essere allacciata in tempi brevi. Ma non è ancora tutto. L'idea sarebbe quella di occupare un intero blocco dei tre esistenti, ossia quello sul quale insiste la direzione dell'Azienda sanitaria, dell'Inps e di uffici di rilievo nazionale che però non hanno più tanti dipendenti. Avendo un unico blocco sarebbe possibile fare progetti modulari per i corsi e all'interno è anche facile e non troppo costoso, ridefinire gli spazi a seconda delle esigenze. In più la nuova sede universitaria avrebbe a fianco anche uno sfogo verde. Resta da capire se è possibile avere gli spazi, i consti e il modello di occupazione, affitto o acquisizione.



IL CAMPUS

Nessuno ovviamente mette in discussione il mantenimento del campus di via Prasecco, sul quale sono stati investiti parecchi soldi e oggi è completo oltre alle aule di laboratori, mensa e alloggi per gli studenti, ma questo non significa affatto che avendo a disposizione il Bronx dove il presidente del Consorzio, Paolo Candotti, vede una crescita modulare, alcuni dei Corsi non possano arrivare in centro città ed altri, magari quelli nuovi, trovare posto in via Prasecco. C'è da aggiungere che se i rettori degli Atenei di Udine e Trieste hanno già mostrato una volontà di dirottare a Pordenone nuovi corsi universitari (Ingegneria ambientale e settori sanitari) hanno anche spiegato che è necessario dotarsi di una sede in centro perchè gli studenti sono decisamente più invogliati a venire in città piuttosto che in periferia.



I NUMERI

Attualmente nei corsi universitari di via Prasecco ci sono circa 1800 studenti che però potrebbero diventare duemila con i nuovi studi che le università sono pronte a Pordenone nel capoluogo del Friuli occidentale. Si tratta quindi di avere in tempi brevi almeno un centinaio di ragazzi in centro che nel giro di poco tempo potrebbero pure raddoppiare. C'è da aggiungere che il sindaco Alessandro Ciriani sul fronte della sede sta già lavorando da tempo. È ovvio che il Bronx interessa anche a lui (a fronte del fatto che si starebbero muovendo interessi di privati sul fronte del Centro direzionale), ma per evitare brutte sorprese e restare con il cerino in mano si era già mosso per individuare altri spazi. Uno potrebbe essere la Casa dello studente, un altro la sede degli uffici comunali che sono collocati nell'ex scuola di via Bertossi. In questo caso i servizi del Comune potrebbero essere dirottati a villa Cattaneo che si trova a Villanova. La corsa è partita.