Inchiesta Unabomber: 31 coinvolti tra indagati e persone già note. Udienza aggiornata ad ottobre

TRIESTE - Non sono indagate ma figurerebbero negli atti di inchiesta le venti persone che si aggiungono agli undici, questi sì sotto indagine, dell’inchiesta su Unabomber, riaperta dalla Procura che ora cerca riscontri con nuovi esami e comparazioni di DNA. In tutto quindi 31 le persone coinvolte nella riaperta inchiesta. È quanto risulta ai legali di alcuni degli indagati che oggi hanno partecipato all'udienza convocata dal Gip Luigi Dainotti. Un'udienza veloce di pochi minuti, rinviata al 14 Ottobre prossimo. Al momento gli undici indagati sono i fratelli Elvo e Galliano Zornitta, i gemelli sacilesi Lorenzo e Luigi Benedetti, i fratelli Claudio e Dario Bulocchi di Fontanafredda, Luigi Favretto residente a Tarcento, Angelo La Sala di Lestans, Cristiano Martelli di Azzano Decimo, Giovanni Fausto Muccin di Casarsa e Luigi Pilloni, cagliaritano ma trasferitosi a Gaiarine in provincia di Treviso.