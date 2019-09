Ultraleggero caduto, il pilota indagato ​per omicidio per la morte del fratello

di Marco Corazza

PORDENONE - Autopsia e consulenza tecnica per fare chiarezza sul disastro aereo di San Michele al Tagliamento. Il sostituto procuratore Carmelo Barbaro ha disposto ulteriori accertamenti sulla tragedia dell'Ibis Rj-03, il velivolo precipitato sabato pomeriggio in un campo alle porte di Bibione. Primo fra tutti servirà l'esame autoptico per identificare la vittima. Dai documenti ritrovati appare certo che la vittima sia Gianluigi Zanetti, 60enne residente a Cagliari, ma serviranno le analisi di laboratorio per identificare...