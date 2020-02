Ubriaco segnalato 73 volte, entrava e usciva dal Pronto soccorso: rimpatriato

PORDENONE - Un cittadino romeno di 54 anni è stato rimpatriato per motivi di pubblica sicurezza, su disposizione del Questore di Pordenone Marco Odorisio, dopo che per 73 volte le pattuglie della Questura e le ambulanze erano intervenute su richiesta dei cittadini che segnalavano lo stato di ubriachezza dell'uomo. Il 54enne è stato imbarcato su un volo da Venezia per Bucarest e non potrà fare rientro in Italia per i prossimi cinque anni.



Dei 73 accessi al Pronto Soccorso cittadino, 45 sono avvenuti tra gennaio e febbraio, sempre per condizioni di alterazione alcolica: in 49 occasioni l'uomo si era allontanato dalla struttura sanitaria prima di aver completato gli accertamenti, creando disagi e disfunzioni al servizio pubblico di emergenza e impegnando inutilmente l'ambulanza e il personale sanitario. Ultimo aggiornamento: 13:02 © RIPRODUZIONE RISERVATA