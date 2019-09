Torna ubriaco dalla sagra in bici, mountain bike sequestrata

POLCENIGO (PORDENONE) - Un uomo di 68 anni, di Cordenons (Pordenone), è stato denunciato dopo essere stato sorpreso in sella alla propria mountain bike in evidente stato di ubriachezza. Nella giornata di ieri, l'anziano era giunto a Polcenigo per partecipare alla 346/a edizione della Sagra dei cesti. Attorno alle 20.30, l'uomo ha inforcato la bici diretto verso la propria abitazione. In un breve tragitto cittadino ha iniziato a zigzagare rischiando di investire alcuni pedoni. Bloccato dai Carabinieri e sottoposto all'alcoltest, è risultato avere un tasso cinque volte superiore al limite consentito. La bicicletta è stata posta sotto sequestro.

