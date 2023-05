SPILIMBERGO - Un fine settimana tra amici, uno di quelli in cui i “giri” al bancone del bar non si contano più e, quando viene il momento di tornare a casa, la bussola ti manda completamente fuori rotta. Al punto tale da molestare una donna di 88 anni che vive da sola e che solitamente saluti con rispetto quando la incontri per strada. Per un 49enne che vive nella montagna del Friuli Occidentale le conseguenze sono state pesantissime. Si è ritrovato a far fronte a una doppia imputazione: violenza sessuale nella sua fattispecie più lieve e violazione di domicilio. La vittima, classe 1934, dopo aver denunciato l’episodio ai carabinieri si è fatta tutelare dall’avvocato Olivier Brosolo. Ieri, nell’udienza preliminare del gup Rodolfo Piccin, la posizione dell’imputato è stata definita con un patteggiamento. La pena concordata dall’avvocato Ivan Cesaratto con il pm Marco Faion è stata di 8 mesi con il beneficio della sospensione condizionale. Alla vittima ha offerto un risarcimento di 5.500 euro.



LA VICENDA

Tutto risale a gennaio 2022. L’uomo, alterato dall’abuso di alcolici, è entrato nell’abitazione dell’anziana. Non era in sé quanto le ha chiesto un bacio e, dopo la reazione dell’ultraottantenne, è stramazzato a terra toccandole le gambe. La donna - molto arzilla - lo ha lasciato sul pavimento e si è rifugiata nel vicino bar. Era molto frastornata, temeva che il 49enne potesse farle del male. Quando è rientrata nella sua abitazione, l’uomo se n’era andato. Nel corso del procedimento penale è emerso che di tutta quella situazione l’imputato non ricorda nulla, da qui - come è stato evidenziato dal suo difensore - il rammarico e il dispiacere per il suo comportamento nei confronti dell’anziana.



LA DENUNCIA

La 88enne, molto turbata da quello che le era capitato, ha deciso di rivolgersi alla stazione dei Carabinieri di riferimento. I militari dell’Arma hanno raccolto la sua denuncia e hanno inviato all’autorità giudiziaria un’informativa per l’ipotesi di violenza sessuale e violazione di domicilio. Ipotesi che la Procura ha condiviso e confermato fino a raggiungere l’accordo per il patteggiamento definito ieri davanti al giudice.