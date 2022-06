Diciottenne ubriaco spacca una bottiglia, si ferisce e si oppone alla polizia: bloccato solo con lo spray urticante

PORDENONE - Diciotto anni, ivoriano e già diversi contrasti con le forze dell’ordine, verso le 19 di oggi, giovedì 16 giugno, ha creato scompiglio nei giardinetti di via Brusafiera a Pordenone. C’erano diversi ragazzi seduti sui muretti e sulle panchine. Il giovane, alterato dall’abuso di alcolici, ha spaccato una bottiglia piena di whiskey su un tavolino di cemento. «Era arrabbiato - raccontano gli altri ragazzi - Di solito quando beve fa così».

Si è tagliato un dito, gridava e perdeva molto sangue, tanto che vistose tracce sono visibili sugli scalini che portano alla fontana dei giardinetti. Gli altri ragazzi si sono subito allontanati attirando l’attenzione di un paio di pattuglie della Volante che, coordinate dal dirigente Marco Stamegna, erano impegnate in un servizio di controllo proprio in via Brusafiera. Il 18enne era inavvicinabile e quando è arrivata l’ambulanza si è ulteriormente alterato perché non voleva andare in ospedale.

I poliziotti, circa una decina di uomini, per mettere fine alle intemperanze del ragazzo hanno dovuto utilizzare lo spray urticante. È stato caricato sull’auto della Volante e accompagnato in Questura. Sarà denunciato per resistenza. Nei prossimi gli verrà notificato anche un ordine di allontanamento dal centro città.