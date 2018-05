Ubriaco, contromano e col coltello a serramanico in auto: denunciato

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEREALE e MANIAGO (Pordenone) -e cola serramanico sotto il sedile dell'auto:un cittadino romeno di 38 anni residente a. L'uomo, M.B. le sue iniziali, è stato fermato dai carabinieri di Meduno nel pomeriggio di ieri, venerdì 11 maggio, aValcellina.Il 38enne al volante di una Fiat Punto e guidava contromano in via Roma, in un punto dove c'è senso unico. I militari gli hanno intimato l'alt e il trentottenne è parso subito in stato di alterazione dovuto alla eccessiva assunzione di bevande alcoliche. I carabinieri hanno eseguito un controllo approfondito sulla vettura e da sotto un sedile è spuntato un coltello adi 35 centimetri, di cui 14 di lama; il romeno non ha saputo giustificarne il possesso. A quel punto l'uomo è statoa piede libero per porto abusivo di armi e oggetti atti a offendere e la lama è stata posta sotti sequestro.