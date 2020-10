Ubriachi e con un revolver ad aria compressa in tasca, cacciati da Pordenone per i prossimi tre anni

PORDENONE - Nell'ambito dei dispositivi di controllo e vigilanza del territorio, la Squadra Volante di Pordenone, nella mattinata odierna di martedì 27 ottobre, alle 10.15, ha ricevuto una segnalazione dalla Sala operativa: due uomini in largo San Giovanni con atteggiamento sospetto. Sono stati rintracciati in centro a Pordenone un 57enne e un 51enne che vivono nel Maniaghese.

Erano entrambi ubriachi e con varie precedenti di polizia sulle spalle. Sono stati perquisiti e uno aveva con sè una perfetta riproduzione di una pistola, tipo revolver, ad aria compressa. I due sono stati accompagnati in Questura e denunciato per ubriachezza molesta. Il 51enne trovato con il revolver è stato anche denunciato per porto di armi e oggetti atti ad offendere.

Il questore Marco Odorisio ha inoltre disposto per entrambi l’applicazione del foglio di via obbligatorio per tre anni dal Comune di Pordenone, con l’intimazione a fare rientro nel comune di residenza.

Ultimo aggiornamento: 18:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA