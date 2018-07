Alla guida ubriachi, 4 denunciati in poche ore e patenti ritirate

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORDENONE e VALVASONE - Nel corso di alcuni controlli eseguiti nei giorni scorsi dai carabinieri lungo le principali arterie della provincia di Pordenone, quattro persone sono statea piede libero peralcolica, con. A finire nei guai M.M., 24 anni, cittadina italiana residente ache, dagli accertamenti eseguiti a seguito di un incidente stradale avvenuto in viale Grigoletti a Pordenone, era risultata in stato di alterazione psicofisica per l’assunzione eccessiva di sostanze alcoliche.Denunciato anche F.V., 38 anni, cittadino italiano, residente ache dagli accertamenti eseguiti anche in questo caso a seguito di unavvenuto a Corva di Azzano Decimo, era risultato in stato di ebrezza alcolica. Finiti nella rete dei controlli, infine, C.N., 69 anni, cittadino italiano, residente a Pordenone, controllato in via Maestra, a, risultato in stato di ebrezza alcolica, e M.D., 45 anni, cittadino italiano, residente adella Delizia, controllato in via Maiaroff, a Valvasone Arzene, mentre, alla guida della sua autovettura, si trovava in stato di ebrezza alcolica.I controlli, eseguiti perlopiù in orario serale e notturno, proseguiranno anche nelle prossime settimane. Con l'inizio della stagione estiva, infatti, i carabinieri della Compagnia di Pordenone hanno intensificato i servizi di prevenzione e controllo alla circolazione stradale, per garantire sicurezza a tutti gli utenti della strada.