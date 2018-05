Bicchieri e bottiglie contro il barista che si rifiuta di dagli da bere

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MANIAGO (Pordenone) - Gruppo diin preda ai fumi delle bevande alcolicheun bar del centro di; è successo intorno alle 2 di oggi, giovedì 24 maggio, e tre persone sono statea piede libero dai carabinieri della stazione di Maniago. Si tratta R.J., 33 anni, di P.K., 24 anni, e di M.P., 24 anni, tutti cittadini stranieri domiciliati a Maniago.Tutto è cominciato intorno alle 22.30 di ieri. Il gestore del pubblico esercizio aveva chiuso e stava facendo le pulizie quando il gruppo di stranieri ha preteso di entrare lo stesso nel bar per bere. Al suo "no" il gruppo si è vendicato strappando la tenda da sole esterna e, per fortuna senza riuscire a colpirlo. Poi gli stranieri se ne sono andati e l'esercente ha chiamato i militari dell'Arma che lo hanno soccorso.Dopo un sopralluogo effettuato in questo locale, i carabinieri hanno scoperto che anche un altro bar era stato danneggiato e derubato, il, sempre a Maniago. Qui i malviventi hanno spaccato la porta di ingresso e hanno rubato alcuni dolciumi, per poi scappare; in quel momento il Relax era chiuso.Gli autori del furto? Sempre lo stesso gruppo di stranieri, come hanno poi potuto appurare gli investigatori. I tre sono stati individuati mentre camminavano per le vie del centro di Maniago: sono stati portati in caserma, identificati e denunciati. Quindi sono stati accompagnati nella sede di una ditta della zona dove lavorano. I danni al bar sono nel primo caso di 1500 euro e di 2000 euro per il locale Relax.