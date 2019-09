Ubriachezza molesta, 24enne non potrà più mettere piede nei bar del centro per tre anni

PORDENONE - Per tre anni non potrà accedere ai pubblici esercizi del centro di Pordenone. Si tratta di un giovane di 24 anni, residente in città, che venerdì scorso ha aggredito un cliente di un bar.



Il provvedimento è stato assunto dal Questore di Pordenone Marco Odorisio, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 14/2017 sulla «promozione della sicurezza integrata e della sicurezza urbana».



L'aggressore, fermato dagli agenti della Squadra Volante, due mesi fa era stato denunciato per ubriachezza molesta, lesioni personali, violenza privata e minacce, mentre nel 2015 e nel 2017 era stato condannato per detenzione e cessione di sostanze stupefacenti. Nessuna azione è stata promossa nei confronti del pubblico esercizio dove è avvenuta l'aggressione perché, come ha spiegato il Questore, «la titolare del bar, con la propria positiva condotta, ha allertato immediatamente la sala operativa della Questura, consentendo un tempestivo intervento delle pattuglie delle Volanti e nel frattempo si è attivata per porre fine al violento alterco, venendo a sua volta colpita da uno dei due contendenti». (ANSA).

