Turismo Fvg, i borghi e le cantine "pesano" quasi come le spiagge

Alla fiera berlinese sono tredici gli operatori a spingere, propagandare e vendere i pacchetti turismo per gli ospiti. Un lavoro sicuramente complesso, ma favorito dal fatto che - come detto - il territorio regionale è tornato appetibile. Tra i seller (venditori detto molto più semplicemente) c'è anche la responsabile commerciale del Consorzio Pn Turismo che rappresenta circa 50 convenzionati di cui più della metà strutture ricettive. Il nome di battesimo è tutto un programma, Sole. Già, perchè il nome completo è Sole Da Ros.





Una delle prime curiosità riguarda la cosa più semplice: cosa vogliono vedere i turisti in provincia di Pordenone? «Intanto - spiega - sono incuriositi da una terra che non conoscono bene come possono essere le spiagge di Lignano e Grado, ma la curiosità li spinge a cercare e senza dubbio, anche nel pordenonese trovano cose interessati. A cominciare dai borghi. Proprio così - va avanti Sole Da Re - i borghi vanno come il pane. E non solo per i turisti tedschi e austriaci, ma anche per gli americani che a Berlino sono venuti nel nostro stand e più in generale per quelli dell'Europa del Nord. I borghi piacciono tantissimo».



LE CANTINE

Ma non è ovviamente l'unica cosa che funziona. «Possiamo dire che tra le cose più richieste è l'intero panorama enogastronomico che incuriosisce e diventa determinante per "vendere" il territorio . C'è una cosa che va per la maggiore: le cantine. Anche in questo caso, infatti, si tratta di un lancio importantissimo per l'intero territorio e nello specifico per quello della provincia di Pordenone».



BARICENTRO

Ma c'è ancora un altro aspetto che vale per il Friuli Occidentale. Pordenone, infatti, è territorialmente strategico. «Per chi non ha voglia di cambiare due o tre alberghi - spiega ancora la rappresentante di Consorzio Pn Turismo - trovare le stanze nel pordenonese è ottimo, perchè si trova proprio al centro dei siti più frequentati, penso alle spiagge, ma anche a Venezia e alti siti di interesse. Questo significa che Pordenone assume anche un valenza su questo fronte».



GLI AUMENTI

Uno dei siti che hanno ripreso quota nel 2022 è Piancavallo. Nella località turistica pordenonese, infatti, sono tornati in maniera significativva sia gli austriaci che i tedeschi. Per non parlare poi delle Dolomiti friulane e il particolare l'intera zona de parco delle dolomiti. Per quanto riguarda Piancavallo l'incremento di tedeschi lo scorso anno, sempre rispetto al 2019, anno boom, è stato del 18.4 per cento, seguito a ruota dagli austriaci con il 17 per cento. A Pordenone città, l'incremento si è "fermato" al 12 per cento. A Udine, invece, i turisti hanno raggiunto il più 14.5 per cento e i tedeschi il 16.4. E siamo solo all'inizio.



I VENDITORI

I seller del Fvg presenti sono a Berlino sono tredici e provengono da tutti i siti principali della regione. Ecco chi sono: A Group, BikeandGo Travel, Consorzio di Promozione Turistica Tarvisiano, Sella Nevea e Passo Pramollo, Funactive Tours, Consorzio Lignano Holiday, Consorzio Pn Turismo, Consorzio Sappada Dolomiti, Double Tree by Hilton Trieste, Europa Group, Funactive Tours, Le Fucine Hotel, Savoia Star Hotels, The Begin Hotels e Udine Chiavi in Mano.