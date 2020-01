Tunnel per salvare i rospi e i volontari del club "Amici"

POLCENIGO - A volte mettono a rischio la propria vita per salvare i rospi che, trascorso l'inverno in montagna, verso le marcite del Palù tra la Santissima di Polcenigo e la Livenzetta di Sarone di Caneva. Sono gli Amici dei rospi, gruppo spontaneo coordinato da Mario Cosmo, che anche quest'anno stanno lavorando alla posa delle barriere per impedire agli anfibi di attraversare la Provinciale della Pedemontana, dove in passato venivano schiacciati a migliaia dalle auto in transito.



«Sulla base delle nostre statistiche ventennali - dicono gli amici dei rospi - pensiamo la migrazioni degli anfibi sia imminente. Diremo a inizio febbraio visto che con lo scirocco aumentano umidità e temperature». I volontari intrappolano i rospi, diretti alle sorgenti del Livenza, dove si riproducono, e poi li raccolgono per liberali a valle della Provinciale, al sicuro dalle auto. «Ma per farlo - aggiungono - rischiamo la vita. Raccogliamo i rospi di notte ed è capitato d'essere sfiorati dalle auto e dai camion che sfrecciano a velocità sostenuta.



L'OPERA

La strada, costruita intorno al 1960, è andata intersecare il percorso usato dai rospi per migrare verso i luoghi di riproduzione. I volontari dall'imbrunire e fino a tarda notte recuperano da dietro le barriere rane, rospi, tritoni ed altri anfibi e li traghettanocon i secchi dall'altra parte della strada, vicino ai fossi d'acqua. Oltre che per gli automobilisti tale operazione è pericolosa per i volontari. Per questo gli amici dei rospi sollecitano la costruzione di tunnel come è avvenuto in Austria, Slovenia, Svizzera, Germania.



L'IDEA

SAu proposta del Comune di Polcenigo, la Regione han istituito il Biotopo Naturale denominatoPalù di Livenza, un'area di tutela per flora e fauna. L'assessore Graziano Pizzimenti ed il presidente di FvgStrade Raffaele Fantelli hanno assicurato i tunnel salva rospi saranno realizzati entro il 2020. Si è ora aggiunta una mozione, presentata a dicembre in Consiglio regionale da Alessandro Basso (Fratelli d'Italia) con la quale invita la Giunta a trovare delle soluzioni definitive per la salvaguardia sia di questa importante biodiversità che della sicurezza stradale di chi transita. L'obiettivo? Trovare i soldi per per costruire un percorso protetto, i tunnel appunto, per permettere ai rospi e agli altri anfibi di attraversare la Provinciale passando sotto l'asfalto.

