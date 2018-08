CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PORDENONE - Azienda per l'Assistenza Sanitaria n.5 Friuli Occidentale Urologia di Pordenone, in prima linea con il Cro per la cura del cancro della prostata. Non solo. Il nuovo robot che arriverà al Santa Maria degli Angeli sarà un'arma in più contro questo tumore che sta avendo numeri sempre più alti in particolare tra i pazienti anziani. I malati al centro del processo di cura e la multidisciplinarietà risultano essere per l'ambito sanitario, elementi sempre più importanti...