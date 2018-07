Raffica di truffe online: dai droni alle frese agricole, cinque denunciati

di Paola Treppo

SACILE e BELLUNO - Cinque persone sono finite nei guai,dai carabinieri della Compagnia di Sacile, per truffa aggravata in concorso; si tratta di indagati che hanno raggirato clienti che avevano fatto, senza poi ottenere quanto avevano in parte già pagato o già saldato con carte elettroniche.Denunciati un 47enne di Pescara, intestatario di una carta, e C.E. 24enne, sempre di Pescara, intestatario di una utenza telefonica utilizzata per contattare le vittime finite nel mirino. La coppia, già nota per truffe sul web, ha messo in vendita su un noto sito di e-commerce un drone completo di accessori. A finire gabbato un 42enne da(Belluno), interessato all’acquisto; l'uomo ha anticipato 500 euro senza poi ricevere quando richiesto.Denunciata poi alla Procura di Reggio Emilia, una 44enne di Novellara, C.M., intestataria di una carta Postepay; la donna, già nota alle forze dell'ordine, si è detta interessata ad acquistare una fresa agricola che era stata messa in vendita da un 37enne da Sacile al prezzo di 1000 euro, sempre su un sito web di "compro e vendo" tra privati.La 44enne, insieme a una altra persona non ancora identificata, si è fatta versare insulla carta Postepay senza poi consegnare la fresa agricola; pensava di farla franca, sparendo "nel nulla", invece è stata deferita in stato di libertà.I militari dell'Arma della Compagnia di Sacile hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Teramo una donna di 49 anni, K.A. le sue inziali, cittadina ucraina residente a Giulianova (Teramo), intestataria di una carta Postepay Evolution, ed M.M., un 27enne di Pescara, pregiudicato, con precedenti specifici, intestatario, invece, di una utenza telefonica usata per entrare in contatto con le vittime delleI due, in concorso tra loro, hanno messo in vendita sulla vetrina di annunci di un noto sito di "compro e vendo" una consolle musicale. A rispondere al post è stato un 46enne da Sacile, interessato all’acquisto; quest'ultimo ha versato sulla carta Postepay Evolution la somma di 160 euro senza però ricevere la merce consolle musicale. La coppia di truffatori poi era sparita nel nulla, fino a che non è stata pizzicata e denunciata a piede libero dai carabinieri.