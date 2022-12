ROVEREDO - Vendono porta a porta stelle di Natale sostenendo che si tratta di un'iniziativa benefica per conto della farmacia. In realtà è soltanto una scusa per entrare nelle case degli anziani e rubare. È successo lunedì pomeriggio a Roveredo in Piano, dove una coppia è riuscita a raggirare una 83enne. Il caso è stato segnalato ai carabinieri della stazione di Fontanafredda. Anche altri anziani potrebbero essere stati raggirati e l'invito da parte dell'Arma è di prestare la massima attenzione.

I due suonano alla porta e propongono stelle di Natale. Nel caso dell'anziana di Roveredo sono riusciti, dopo averle venduto una piantina, a farsi offrire un caffè. Mentre la donna distraeva la vittima chiacchierando, l'uomo ha ispezionato la casa riuscendo a rubare circa 500 euro e la carta di credito che la pensionata aveva nel portafoglio lasciato in camera da letto. Quando si è accorta del furto, era ormai troppo tardi.

Sull'episodio sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri, che stanno anche visionando le telecamere della zona nel tentativo di individuare qualche auto o persona sospetta. Al momento non sono stati segnalati altri episodi. L'invito è di non far entrare sconosciuti in casa e di non dare confidenza a persone che non si conoscono. Nessuna delle farmacie della zona di Roveredo, Fontanafredda o San Quirino, inoltre, hanno avviato una raccolta benefica attraverso la vendita di stelle di Natale tra la popolazione. La raccomandazione è di non dare confidenza e di contattare immediatamente il 112.