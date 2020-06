PORDENONE - Le truffe dello specchietto? Un paio di giorni fa è stato registrato un tentativo a San Vito al Tagliamento, ieri i carabinieri del Radiomobile hanno fermato in via Cappuccini, a Pordenone, una coppia sospettata di far parte delle bande specializzate in questo odioso raggiro. Lo specchietto laterale sinistro della loro auto, infatti, era stato manomesso. Per i due - marito e moglie di 50 e 46 anni - è stato chiesta l’emissione di un foglio di via obbligatorio dalla città di Pordenone. Il provvedimento è di competenza della Questura.



IL CONTROLLO

La coppia è stata notata ieri mattina in via Cappuccini. La “gazzella” del Radiomobile era impegnata in un servizio di prevenzione, quando in tarda mattinata davanti al posto di controllo è passata un’Alfa Romeo 147 di colore grigio. Quando ha visto i militari dell’Arma, il conducente ha fatto una brusca inversione di marcia. Voleva evitare eventuali controlli? Se questo era l’intento, il 50enne ha ottenuto l’effetto contrario, perchè i carabinieri hanno inseguito la macchina e intimato l’alt. La coppia ha cercato di nascondersi parcheggiando la macchina in un cortile privato poco distante dal posto di blocco, ma i militari si sono accorti della manovra.

LA COPPIA

I due sono stati identificati. Si tratta una coppia siciliana di etnia nomade che fa parte dei Camminanti, una comunità semi stanziale diffusa in Sicilia, nella zona di Noto. Secondo quanto riferito dai Carabinieri, i due non sarebbero stati in grado di fornire spiegazioni in merito alla fuga. Sono stati perquisiti, anche l’auto è stata controllata. Ed è proprio durante l’ispezione che i militari si sono accorti che lo specchietto retrovisore sinistro non era saldato al supporto. Da questo particolare - oltre al fatto che la maggior parte delle truffe dello specchietto sono commesse da nomadi di origine siciliana - è sorto il sospetto che i due fossero in città con l’intento di compiere una “truffa dello specchietto” (consiste nel fermare un’automobilista facendogli credere di aver urtato lo specchietto della propria auto danneggiandolo e chiedendo un risarcimento).

IL PRECEDENTE

La coppia, prima di essere rilasciata, è stata accompagnata in caserma a Pordenone. I militari, a conoscenza del tentativo di raggiro segnalato un paio di giorni fa nel Sanvitese, hanno fatto ulteriori accertamenti per verificare se il 50enne e la 46enne avessero a che fare con l’episodio. È stato escluso che i due siciliani fossero gli autori della truffa sventata. L’auto indicata alla vittima, infatti, non era un’Alfa Romeo 147 grigia.

C.A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA © RIPRODUZIONE RISERVATA