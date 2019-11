Decine di conti prosciugati, dilaga la truffa del Postamat: 17 denunce

di Cristina Antonutti

SACILE - La truffa del Postamat dilaga. Le vittime non sono utenti di internet che inseguono l’affare del giorno nei siti di compravendite online. Sono persone che, nei siti specializzati, mettono in vendita auto, biciclette, divani o, come nel caso di una 25enne di Sacile, asciugamani per 40 euro. La giovane li aveva piazzati a un 31enne di Dolo e a un 37enne di Salsomaggiore Terme. I due l’hanno convinta che esiste un sistema di accreditamento che, in tempo reale, fa incassare quanto pattuito. Lei ha seguito tutte le istruzioni...