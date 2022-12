PORDENONE - Cercando il miglior investimento sarebbe caduto nelle trappole tese online ai risparmiatori. È la storia di un 50enne della provincia di Pordenone che da tre anni sta tentando inutilmente di riappropriarsi del capitale investito: 140mila euro, di cui ha recuperato tra Roi (return on investment) e capitale poco più di 18mila. «Continuano a ripetermi che i bonifici partono domani», racconta mostrando i messaggi di conversazioni che si trascinano da quasi due anni con scambi al vetriolo da entrambe le parti. La società a cui si è affidato ha sede a Londra, ma i suoi riferimenti sono in Veneto, principalmente a Padova, dove il Nucleo di polizia economico finanziaria sta indagando sulla vicenda dal 2020. A inizio dicembre gli investigatori sono usciti allo scoperto sequestrando il sito internet in cui venivano promossi investimenti immobiliari in Florida, precisamente nella città di Tampa, con alti margini di guadagno. Le ipotesi di reato che la Procura di Padova sta sondando fanno riferimento a truffa, minacce e intermediazione finanziaria abusiva, come si legge nei sigilli posti al sito internet.



LA DENUNCIA

Il risparmiatore era convinto che il suo investimento fosse garantito, così sembrava da quanto prospettato dal consulente immobiliare e Ceo della società. Una volta firmato il primo contratto, gli sono state consegnate a garanzia cambiali pari alla somma investita. Riportavano come debitore un'altra società con sede a Londra che - è stato comunicato recentemente al cliente - cesserà l'operatività il 31 dicembre 2022, quindi a giorni, con la liquidazione delle rendite e delle relative quote di partecipazione. Sarà così? «A me sono state liquidate soltanto le prime sei Roi sulle sessanta previste», lamenta il risparmiatore. E quando a fine 2020 ha manifestato l'intenzione di portare all'incasso tutte le cambiali legate all'investimento di 140mila euro, gli è stato comunicato che il conto corrente sul quale erano appoggiate era stato chiuso. È così cominciato il suo incubo fatto di angoscia, rabbia, paura e soprattutto di promesse che non si sono mai concretizzate, di eterne attese e di continue scuse. «C'era sempre un problema per il quale non potevano farmi i bonifici - racconta l'investitore - E quando hanno capito che avrei presentato denuncia, hanno cominciato a minacciarmi».



LA BATTAGLIA

Nell'estate del 2021 è cambiato sia l'amministratore della società che avrebbe dovuto pagare le cambiali sia quello della società finanziaria, entrambe con sede a Londra. Il nuovo amministratore si è assunto la piena responsabilità della conduzione delle trattative e della liquidazione dei fondi versati alle società associate al gruppo, specificando che vi era il «divieto assoluto di citare in giudizio terze parti non più coinvolte» nella gestione degli investimenti fatti da ottobre 2012 a luglio 2021. «Se ci sono articoli diffamatori sul web - continua inoltre il 50enne della provincia di Pordenone - dicono che mi saranno trattenuti 500 euro al giorno dalla quota capitale». Nel contratto sottoscritto, inoltre, si fa riferimento a danno di immagine riferito a «eventuali articoli e post su internet», ma anche a «denunce a organi di Polizia o ai media», con riferimento a «trasmissioni televisive». L'ultima rassicurazione è allegata agli auguri per le feste natalizie: «Le confermo che la contabilità è stata ultimata, entro pochi giorni provvederemo alla liquidazione. Buon Natale». Il 31 dicembre la verità.