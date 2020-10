Lo convincono di aver vinto alla Lotteria e gli estorcono 1000 euro col trucco

PRATA DI PORDENONE - Lo hanno convinto di aver vinto 20 mila euro in una fantomatica lotteria che si è tenuta in Gran Bretagna e a versare quasi mille euro di ipotetiche tasse all'Italia per incassare la somma. È accaduto a un cittadino indiano residente a Prata di Pordenone, rimasto vittima di una truffa telefonica architettata da un uomo di 33 anni, anch'egli di origine indiana, residente a Verona, e da un complice, cittadino pakistano, di 31 anni, residente in provincia di Forlì-Cesena: entrambi sono stati denunciati. Le indagini dei Carabinieri di Sacile hanno accertato che altre quattro persone, residenti nelle province di Brescia, Genova, Ancona e Treviso, erano state truffate con le medesime modalità, e che almeno un'altra decina erano state contattate ma non avevano abboccato al raggiro.

