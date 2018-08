Pirati informatici "clonano" e-mail e pass alla ditta: rubano 34mila euro

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROVEREDO IN PIANO (Pordenone) - Vittima di unaa una società "sbagliata", e. È successo al legale rappresentante di ditta di servizio per spedizioni con sede ache ha denunciato l'accaduto ai carabinieri della stazione di Fontanafredda.L'imprenditore ha spiegato ai militari dell'Arma che lo scorso 28 giugno aveva riceveva una e-mail da una azienda per trasporto merci con sede in Slovenia; si trattava di una realtà che l'imprenditore conosce bene, con cui intrattiene da tempo ottimi rapporti economici, ben consolidati, di cui si fida.Nella e-mail c'era un sollecito di pagamento perper un importo di oltre 34mila euro; effettivamente le fatture erano scadute e non pagate. Quindi l'imprenditore ha deciso di pagare. Lo ha fatto quando, il 2 luglio scorso, ha ricevuto una altra e-mail, sempre dallo stesso indirizzo di posta elettronica sloveno; in quella e-mail lo si invitava a fare un bonifico bancario usando un, per un cambio di riferimenti bancari. L'uomo ha fatto il pagamento con tre distinti bonifici seguendo tutte le nuove indicazioni.Purtroppo, poi, a seguito di alcune verifiche fatte con la sua banca, è emerso che i 34mila euro non erano finiti nel conto della ditta slovena che li aveva chiesti in maniera legittima e che vantava quindi un giusto credito, ma in un conto aperto dache avevano rubato la e-mail all'azienda slovena. Sono in corso ora le indagini per scoprire gli autori della frode informatica.