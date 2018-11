Imprenditore derubato con la truffa della frutta: mandarini per ingannarlo

di Alberto Comisso

CORDOVADO - Con la scusa di conoscerlo gli hanno sfilato dal borsello 400 euro. La vittima è uncordovadese di 65 anni, G. B. le sue iniziali, che qualche giorno fa, mentre era in auto, è stato intercettato da due persone all'altezza di piazza al Tiglio. Gli hanno fatto cenno di fermarsi e, con la scaltrezza tipica dei professionisti dei raggiri, alla fine gli hanno rubato l'incasso della giornata. due malviventi erano a bordo di un Fiat Fiorino con il portellone scorrevole. Mentre uno era rimasto all'interno del veicolo, pronto a ingranare la prima, l'altro, spacciandosi per un vecchio amico, si è avvicinato frettolosamente all'imprenditore: «Carissimo, come stai? È da tanto tempo che non ci vediamo più'», gli avrebbe detto. Il 65enne, che inizialmente aveva provato a sforzarsi nel