CANEVA - Nell’ordinanza cautelare ottenuta dalla Procura di Cagliari per la truffa finanziaria della Bolton First Credit Limit c’è anche il nome dell’ex ciclista friulano Gianni Da Ros, 35 anni, originario di Caneva e da tempo residente in Sardegna. Per Da Ros è stato disposto l’obbligo di dimora a San Vero Milis per reati collegati all’attività dell’ex consulente finanziario Roberto Diomedi, 51enne sardo con residenza in Bulgaria. Quest’ultimo è stato arrestato sabato scorso dalla Polizia di Stato all’aeroporto di Elmas.

Appena sceso dal volo che lo ha riportato in Sardegna, gli è stata notificata un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il sostituto procuratore cagliaritano Diana Lecca lo accusa di associazione a delinquere finalizzata alla truffa aggravata in relazione all’attività della società Bolton Holding Limited e ad altre società che operano nel settore degli investimenti internazionali, dell’intermediazione e delle criptovalute.

GLI INDAGATI

La vicenda coinvolge una decina di persone. La misura più grave è stata riservata a Diomedi. Alla sorella Barbara Diomedi (47 anni) di Quartu sono stati applicati gli arresti domiciliari, mentre l’obbligo di dimora è stato deciso per il fratello Fabrizio Diomedi (42) di Sinnai, Valentino Deidda (34) di Villacidro, per Da Ros e per la moglie Erika Lecca (34) di Oristano. È da due anni che la Procura di Cagliari indaga sull’attività della Bolton First Credit Limited, una società che ha attirato migliaia di risparmiatori con la promessa di rendimenti importanti e forme di investimento che, oltre al forex, proponevano criptovalute, oro e diamanti. L’investimento proposto si chiamava BFA: “Business for all”. A Diomedi, noto tra i tifosi brasiliani del Santons per aver promesso di riportare a nuova vita lo stadio di Pelè, si contesta un’attività di intermediazione finanziaria abusiva, oltre a ipotesi di autoriciclaggio, truffa e appropriazione indebita. Nel suo caso la Procura sta valutando il periodo di attività che va dal 2016 in poi.

L’EX CICLISTA

Da Ros è indagato in qualità di amministratore della Titanium Business jdoo, la società croata che ha fondato nel 2018 e che è specializzata in organizzazione di meeting, convention aziendali, corsi di formazione e consulenze aziendali. Secondo gli inquirenti, Titanium potrebbe essere stata utilizzata per attirare risparmiatori e raccogliere investimenti per Bolton. Una situazione dalla quale Da Ros un anno fa, quando gli investigatori uscirono allo scoperto con una serie di perquisizioni, aveva preso le distanze dichiarandosi estraneo a qualsiasi contestazione. «Non c’entra nulla con Bolton - afferma il suo legale, Maurizio Mazzarella, commentando l’ordinanza - Siamo ai confini della realtà, non esiste alcun presupposto per emettere una misura cautelare. Forse i Sardegna c’è una legge speciale!».

IL SISTEMA

A Diomedi si contesta di aver proposto investimenti con rendimenti importanti attraverso il classico sistema piramidale, che ha retto finché i risparmiatori hanno capito che non avrebbero incassato nè interessi nè avrebbero recuperato il capitale investito. Tra i primi a muoversi contro Bolton era stata Afue, l’associazione ligure presieduta da Daniele Pistolesi che tutela le vittime delle truffe finanziarie e che in Tribunale a Oristano (dove erano partiti i primi accertamenti) aveva presentato istanza di fallimento sia per Bolton First Credit Limited sia per la croata Titanium Business jdoo. I risparmiatori - circa 4mila - che reclamavano i propri soldi continuavano a ricevere newsletter dove Bolton prendeva tempo e prometteva che tutto si sarebbe sbloccato. Tra le vittime c’erano anche diverse persone del Friuli Occidentale, circostanza che aveva spinto Afue a presentare un esposto anche in Procura a Pordenone. A maggio 2021 era inoltre intervenuta la Consob sospendendo in via cautelare, per la durata di 90 giorni, l’attività di offerta in Italia, anche attraverso il sito www.bfclcoin.com, a causa della mancata trasmissione del prospetto informativo destinato alla pubblicazione. Era stato sospeso l’Initial Coin Offering (Ico), investimento denominato Bfcl Coin (Bfcl) che proponeva di investire in token crittografici, i Bolton Coin (Bfcl). Consob aveva il «fondato sospetto» - si leggeva nella sua delibera - che la promozione del prodotto avvenisse violando la normativa.