Sono anche i numeri che fotografano il lavoro degli inquirenti nell’ambito dell’operazione che ha portato allo smantellamento del sodalizio albanese dedito alle truffe del falso trading online. Uno su tutti: nel corso delle lunghe ed articolate indagini sono state intercettate circa 42mila telefonate effettuate dal call center, a fronte di circa 90mila contatti telefonici di cittadini italiani, a uso degli operatori, pronti per essere agganciati con le false proposte di investimento. Ed è proprio da queste intercettazioni che emerge la disperazione dei truffati, l’assurdità di alcune affermazioni e la doppia faccia dei consulenti, capaci di vestire i panni dell’amico nella fase dell’aggancio e quelli dello spietato “cassiere” quando si trattava di chiedere i soldi alle vittime dei loro sporchi affari che hanno coinvolto 1.200 italiani, caduti nella trappola dei facili guadagni.



IL MODUS OPERANDI



Da consulenti ad amici fidati qualche volta il passo era breve. Gli investitori si fidavano tanto di quei consulenti, così empatici e pronti dedicare loro del tempo per scambiare quattro chiacchiere in un periodo così buio e solitario come quello della pandemia e del lock-down. Tanti fiduciosi di quelle amicizie capitate per caso da acconsentire che il truffatore operasse sul proprio Pc da remoto e disponesse in tempo reale i bonifici esteri mediante un software di controllo a distanza denominato “Anydesk”. Così i truffatori potevano anche controllare le mail, le fotografie, i documenti delle vittime. E di tutte queste informazioni ne facevano tesoro, utilizzandole per plagiare gli investitori nel caso in cui si dimostrassero reticenti a sborsare altro denaro. Informazioni che potevano diventare anche armi nelle mani del sodalizio, quando, davanti alla titubanza delle vittime, i truffatori diventavano spietati e aggressivi, riuscendo con i ricatti a convimcerli a richiedere finanziamenti dedicati a nuovi investimenti.



LE TELEFONATE



E dalle intercettazioni emergono, più chiari che mai, il dolore, la paura e la richiesta di aiuto e comprensione delle vittime. Come pure la loro “ingenuità” nel credere alla bacchetta magica che raddoppia i soldi senza fatica. Così durante una telefonata, la vittima, piangendo, si rivolge al truffatore: «... ho già investito 31mila euro. Non ho più soldi. Ho rischiato tutto quello che avevo. Sto pensando di suicidarmi». La truffatrice: «Devi pagare una commissione sui bonifici di 4.500 euro!». Vittima: «Ma ho già pagato gli ultimi 4 mila euro per le commissioni dei bonifici». Truffatrice: «A noi non interessa se sono i tuoi ultimi soldi, questa che devi pagare è un’altra tassa che serve per la Banca d’Inghilterra. Ci sentiamo più tardi». Altra telefonata. Truffatore: «La BCE ci sta chiedendo che tu fornisca il codice autorizzativo del tuo conto corrente di Poste, devi darci questo codice altrimenti non riavrai i tuoi soldi». Vittima (in quarantena Covid): «Lascia perdere, tanto i miei soldi non li riavrò più». Truffatore: «Devi ancora pagare il mio lavoro. Versami mille euro. Se solo mi dessi il codice autorizzativo a quattro cifre che ci sta chiedendo la Bce ti accrediterebbero entro un’ora i soldi sul tuo conto». Altra telefonata. Truffatore: «Paga adesso 5.100 euro ed otterrai il capitale di 51.mila euro». Vittima (diffidente): «Mandami una mail con i dati della società». Truffatore: «Più tardi. Che intenzioni hai?». Vittima: Rivoglio il capitale investito, altrimenti farò denuncia». Truffatore: «Falla pure…». Altra telefonata. Truffatore: «Buongiorno, sono un operatore della Banca centrale europea, la sto chiamando in merito ad un capitale di 48mila euro bloccato a nome suo da mesi». Vittima: «Ho investito solo 250 euro, forse sta sbagliando persona». Truffatore: «La società di investimenti ha continuato ad investire i suoi soldi e per questo c’è un capitale a suo nome di 48mila euro».