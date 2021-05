PORDENONE - Aveva messo in vendita la sua Bmw X3 su subito.it. Arrivò da Castellamare di Stabia un certo Ciro Gallo, sembrava un bravo ragazzo, 23 anni, disse di lavorare in una latteria e gli portò in omaggio una mozzarella di bufala da due chili. Dopo varie trattative, si accordano per 47.500 euro. Gallo consegnò un assegno circolare che Enrico Lo Verde, agente di commercio siciliano trapiantato ad Azzano, non riuscì mai a incassare perchè...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati