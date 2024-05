SPILIMBERGO - Un incidente stradale, una raccomandata e la scoperta di essere stata l'ignara vittima di una truffa. È accaduto a un'impiegata cinquantenne di Spilimbergo finita suo malgrado nel mirino di un trentaquattrenne del napoletano che aveva assicurato la sua vecchia utilitaria, una Fiat, utilizzando tutti i dati della spilimberghese. Probabilmente per pagare meno e per avere meno probemi nel momento in cui doveva stipulare l'atto, vista la sua lunga fila di incidenti stradali.



LA RACCOMANDATA

La donna, che è assistita dall'avvocato Fabiano Filippin, qualche giorno fa ha ricevuto una raccomandata da uno studio peritale di Giugliano, comune della città metropolitana di Napoli. Nel documento si invitava la signora a mettere a disposizione la propria automobile che era stata coinvolta in un incidente stradale. Il primo pensiero è stato ovviamente quello che si trattasse di un errore, ma poi dopo aver fatto una visura è emerso che la macchina, intestata a un napoletano che la donna non aveva mai conosciuto o tantomeno sentito, è effettivamente assicurata a suo nome. Senza che lei ne fosse a conoscenza.



LA DENUNCIA

A quel punto, capendo di essere stata vittima di una truffa, la donna ha sporto denuncia con l'aiuto dell'avvocato Filippin. «Non era a Napoli il 5 aprile e non aveva stipulato alcuna assicurazione a nome del 34enne», sottolinea il legale che nel frattempo ha segnalato il caso alla compagnia, la Genertel. «Ho intimato di ritenere invalida la polizza e di non ritenerci responsabili di nulla, trattandosi evidentemente di una sostituzione di persona», ha proseguito l'avvocato. Si è anche scoperto che i dati anagrafici, la residenza e il codice fiscale riportati dall'assicurazione corrispondono precisamente a quelli della donna. Bisognerà quindi appurare se i documenti che sono stati presentati per stipulare l'assicurazione sono stati clonati o contraffatti.



IL RISCHIO

Il legale fa presente la possibilità che, in casi come questi che vedono protagonisti ignari automobilisti, accada che il massimale di polizza sia molto basso e che quindi la vittima della truffa sia chiamata a concorrere al risarcimento dei danni provocati dall'incidente stradale con i propri beni. E questo soprattutto nel caso in cui ci siano vittime o feriti destinati a rimanere invalidi.