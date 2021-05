PORDENONE - Traffico ferroviario bloccato per quasi due ore ieri sulla linea Venezia-Trieste. Tra le 13 e le 15 dodici treni regionali hanno subito ritardi fino a 80 minuti per consentire alla Polizia ferroviaria di soccorrere una persona che si trovava sui binari in località San Liberale, poco dopo la stazione di Sacile. Ad avvistare l'uomo è stato il macchinista del regionale 3880 diretto a Trieste e atteso alle 13.15 in stazione a...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati