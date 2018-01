Auto contro furgone: muore un 38enne e quattro feriti

di Paola Treppo

ZOPPOLA (Pordenone) -questa mattina presto asullasulla regionale 177 poco prima delle 7. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale, intervenuta sul posto per rilievi e viabilità, una automobile e un furgone si sono scontrati frontalmente.L'autista della vettura, un uomo di 38 anni, italiano, è rimastotra leed è morto sul colpo. Sul furgono, oltre al conducente del mezzo, c'erano tre passeggeri. Ad avere la peggio è stato il primo che è rimasto feritoe portato in codice giallo all'di Pordenone.Gli altri tre occupanti del furgone sono stati portati anche loro al pronto soccorso del nosocomio pordenonese ma con ferite lievi, in codice verde. Sulla sr177, oltre al personale sanitario inviato sul posto dalla centrale operativa del Sores di Palmanova, anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi incidentati e per la bonifica della carreggiata. La strada è rimasta chiusa per consentire le operazioni die il traffico ha subito notevoli rallentamenti. Auto e furgone sono stati posti sotto. È successo oggi, mercoledì 10 gennaio.