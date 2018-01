Muore travolto dal treno alla fermata della stazione: ritardi fino a 2 ore

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FONTANAFREDDA (Pordenone) -dove una persona èdopo essere statada un. È successo poco dopo le 10 di oggi, domenica 7 gennaio, in prossimità della stazione ferroviaria. Inutili i soccorsi medici. Non è chiaro se si sia trattato di un incidente o se di un gesto estremo. Sul caso sta indagando la polizia ferroviaria.L'incidente è avvenuto sulla linea; dalle 10.05 è stara sospesa la circolazione fraa seguito dell'investimento della persona da parte del treno merci 67154 (Marcianise - Tarvisio di Cfi che non trasportava merci pericolose). L'ambito è quello della fermata di Fontanafredda. È stato attivato un autoservizio sostitutivo fra Sacile e Pordenone a cura del trasporto regionale. I viaggiatori del(Milano - Udine con 40a bordo) dahanno proseguono il viaggio con un bus.Alle 12.41 è stato riattivato il binario pari con una ripresa graduale della normale circolazione.per un Freccia, fino a 100 minuti per un Ec e 6 regionali, 6 limitati e autosostituiti. Alle 12.05 è stato riattivato il binario dispari fra Pordenone e Sacile con riduzione di velocità ed è stata attivata la circolazione alternata con rallentamenti fino a 100 minuti.