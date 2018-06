Tamponamento tra 2 auto: travolto un bambino di 11 anni, gravissimo

di Paola Treppo

SPILIMBERGO (Pordenone) - Versa inundi undici anni che mentre stava camminando lungo la strada provinciale 1, che in quel tratto prende il nome di via Valeriano, nella frazione di Gaio, a, è statoda una vettura, all'altezza del civico 32. Il bimbo è stato sbalzato ed è rovinato sull'asfalto, a un paio di metri dalla automobile che lo ha investito, e ha battuto con violenza la testa, riportando un tremendo trauma al volto e al capo.L'si è verificato a seguito di un, un, che ha visto coinvolte due automobili, una Seat Ibiza e una Fiat Punto, condotte rispettivamente da un uomo e da una donna, entrambi della zona. Nello scontro la donna ha riportato delle lesioni lievi, probabilmente un trauma da "colpo di frusta" ed è stata soccorso sul posto dal personale medico di una ambulanza inviata sulla Sp1 dalla centrale Sores di Palmanova. Illeso l'altro conducente. Le cause dell'incidente stradale sono al vaglio delle forze dell'ordine intervenute per i rilievi e la viabilità.Ad avere la peggio è stato il bambino che vive con la sua famiglia a Spilimbergo e che è stato soccorso e stabilizzato dalla equipe medica dell'elicottero sanitario decollato dalla elibase Hems di Campoformido. L'undicenne è stato trasportato in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Le sue condizioni sono gravi.L'investimento è accaduto oggi, sabato 9 giugno, poco dopo le 17. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di Spilimbergo che hanno dato fattivo supporto al personale medico, oltre a mettere in sicurezza le due auto incidentate e il luogo dello scontro.