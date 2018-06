Prega sulla tomba del figlio e torna a casa: travolta in bicicletta, muore

di Paola Treppo

FONTANAFREDDA (Pordenone) -travolta da una auto poco dopo essere uscita in bici daldove si era recata a pregare sulla, deceduto per un incidente stradale diversi anni prima, e del marito, a Villadot. Vittima fatale investimento, accaduto poco dopo le 18 di martedì 26 giugno, una donna di, 81 anni.La pensionata è stata sbalzata ed è finita a bordo strada, vicino alle strisce pedonali; le cause dello scontro sono in fase di accertamento. Inuti i soccorsi del personale medico di una ambulanza: la donna non ce l'ha fatta ed è deceduta per le gravissime ferite riportate. Sul posto, per rilievi, i carabinieri della stazione di Fontanafredda che hanno posto sotto sequesto la bici e la vettura che l'ha travolta in via Carducci, unacondotta da un uomo di 80 anni, anche lui del posto, rimasto illeso.