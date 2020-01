Travesio, grave incidente: ragazzo sbanda e finisce contro un palo mentre va a lavorare Foto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRAVESIO (PORDENONE) - Gravequesta mattina, domenica 19 gennaio, a. Un automobilista di Travesio, 29 anni, è uscito di strada mentre stava andando al lavoro. Ha perso il controllo della sua Fiat Panda andando a sbattere contro una grossae un palo dell'illuminazione pubblica.La squadra dei vigili del fuoco di Maniago ha lavorato per circa 15 minuti, con l'aiuto di pinze e cesoie idrauliche, per liberare l'uomo dall'abitacolo e affidarlo alle cure dei sanitari. A Usago, oltre al personale di un'ambulanza, la centrale operativa del soccorso regiolane ha inviato anche l'équipe dell'elisoccorso. Il ferito, rimasto politraumatizzato, è stato trasportato in. Non è in pericolo di vita.Sulle cause dell'incidente sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della stazione di Meduno.