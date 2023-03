Trattore si scontra con un'auto: muore incastrato sotto il mezzo agricolo

VIVARO - Un uomo ha perso la vita nella prima serata di oggi, 18 marzo 2023, per le ferite riportate in un incidente stradale accaduto a Vivaro, poco prima del ponte sul Cellina. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, un trattore si è scontrato con un'auto. Violento l'impatto: l'uomo alla guida dell'auto è rimasto incastrato sotto il mezzo agricolo e per lui non c'è stato nulla da fare. Gli infermieri della Sores hanno inviato subito sul posto l'ambulanza proveniente da Spilimbergo, l'automedica proveniente da Pordenone e l'elisoccorso. Hanno attivato contestualmente i Vigili del fuoco (Distaccamento di Spilimbergo).

(foto di Enrico Padovan)