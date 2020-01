Trattore si rovescia in salita: schiacciato il guidatore

MEDUNO - Un anziano di Meduno è rimasto parzialmente schiacciato dal suo trattore che si è rovesciato all'altezza di una curva in salita. L'incidente è avvenuto poco dopo le 13.30 non lontano dal greto del fiume Meduna, dove l'uomo si era recato per recuperare del legname. Per cause al vaglio dei Carabinieri della locale stazione, l'anziano ha perso il controllo del mezzo agricolo che si è rovesciato su un fianco, schiacciandogli una gamba.



Per liberarlo sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Maniago e l'autogrù della Centrale di Pordenone, che hanno sollevato il mezzo consentendo al personale sanitari di portargli le prime cure. L'anziano è stato stabilizzato sul posto e quindi condotto in elicottero all'ospedale di Udine: non sarebbe in pericolo di vita. Ultimo aggiornamento: 18:32 © RIPRODUZIONE RISERVATA